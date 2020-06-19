Национальный центр экспертизы привлек специалистов лаборатории особо опасных инфекций

В лаборатории регулярно исследуются вспышки заболевания, проходят изучения контактных.

Национальный центр экспертизы проводит исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Привлечены специалисты бактериологической лаборатории и лаборатории особо опасных инфекций, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказала заместитель директора филиала РГП на ПВХ "Национальный центр экспертизы" по городу Алматы Наталья Дягилева.

Люди работают круглосуточно. Для отбора проб сформированы три выездные мобильные бригады, которые на сегодняшний день обслуживают очаги и предприятия. На сегодня Центром исследовано 71 410 проб. Из них выявлено 2 333 положительные пробы, - сказала Наталья Владимировна.

Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин добавил, что из-за международных требований лаборатория находится отдельно от Департамента, но организации тесно сотрудничают. В лаборатории регулярно исследуются вспышки заболевания, проходят изучения контактных. В этой связи ее полностью переориентировали на госзаказы.

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