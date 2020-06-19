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Приостановку тестирований у Нурлы-Тау объяснил доктор

Из-за большой загруженности результаты тестов выдавались с задержкой.

Фото : 24.kz19 июня 2020, 19:54

Директор по медицинской деятельности ТОО "Medical Partners Korea Qazaqstan", доктор Мин Хисук рассказал, с чем была связана приостановка тестирований около бизнес-центра Нурлы Тау, передает zakon.kz.

По его словам, с апреля было проведено 60 тысяч ПЦР тестирований. В среднем в день лаборатория принимала 2000 человек. На прошлой неделе было проведено около 4000 тестов из-за повышенного спроса.

В данный момент у нас накопились... Из-за этого и образовалась задержка. Место сдачи тестов также оказалось немного неудобным. Люди приходили и ждали много времени. Не соблюдалась социальная дистанция. В планах сменить место. На следующей неделе готовимся открыть дополнительно лабораторию на "Халык арене", - сказал он.

Из-за большой загруженности результаты тестов выдавались с задержкой.

В будущем будем стараться, чтобы результаты были выданы в течение 24 часов. Сейчас у нас также закончились расходные материалы. Они поступят на следующей неделе и мы возобновим работу, - сказал Мин Хисук.


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