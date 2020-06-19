Бекшин рассказал, чем отличается ПЦР от экспресс-тестирования
ПЦР-тестирование направленно на выделение РНК вируса.
Фото : Pixabay19 июня 2020, 20:06
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, чем отличается экспресс от ПЦР-тестирования, передает zakon.kz.
По его словам, ПЦР-тестирование направленно на выделение РНК вируса. Выделяется РНК у вируса в наиболее оптимальное время - третьи сутки заражения.
При этом ПЦР-диагностика наиболее эффективный способ диагностики. Поэтому их называют золотым стандартом диагностики. Что касается экспресс-диагностики, то там определяются антитела. Эти тесты направлены на то, чтобы по антителам выявить заболеваемость в самом ее разгаре, - сказал Бекшин.
Антитела Имунноглобулин-М показывают, что идет разгар заболевания.
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