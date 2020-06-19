Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Рост нефтяных цен обусловлен результатами заседания JMMC.

Цена на нефть в пятницу, 19 июня, продолжила ралли и приблизилась к 43 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE, сообщает zakon.kz.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года.



Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86. Американская нефть WTI находится на уровне $39,25 за баррель с поставкой в июле. На максимуме цена доходила до $39,48.

Рост нефтяных цен обусловлен результатами заседания JMMC 18 июня 2020 года, на котором ОПЕК+ обозначила твердую позицию в отношении исполнения обязательств странами-участницами по сокращению добычи. В ходе заседания JMMC были подведены итоги мая 2020 года и отмечена необходимость обеспечения 100%-ного уровня соблюдения условий соглашения.

6 июня страны - участницы ОПЕК+ по итогам заседания приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Снижение добычи нефти составит 9,7 млн баррелей в сутки.

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