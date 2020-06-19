Наркотики алматинка распространяла через Telegram

Онлайн-магазин, предлагал различные вещества для "поднятия настроения".

Алматинские полицейские задержали жительницу города, подозреваемую в сбыте "синтетики" через Telegram-канал, сообщает zakon.kz.

Информацию о сбыте синтетических наркотиков "скорость" и "меф" полицейские Департамента по противодействию наркопреступности выявили в мессенджере Telegram. Онлайн-магазин, предлагал различные вещества для "поднятия настроения".

Приобрести их можно было отправив деньги на qiwi-кошелек, после чего покупателю приходила информация о месторасположении закладки. В мае, для документирования фактов распространения наркотиков находящейся в разработке наркодилерши, в одном из районов города Алматы был задержан местный житель, который с места закладки забрал купленный им синтетический наркотик, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

В ходе проведения оперативных мероприятий за причастность к данному преступлению, на автовокзале "Сайрам" была задержана 25-летняя жительница города Алматы. Полицейские выяснили, что она получала наркотики из другой страны через курьерскую службу. Так, с двух филиалов курьерской службы полицейские произвели выемки посылок с музыкальными колонками, внутри которых находились синтетические наркотики "пирролидиновалерофеном" весом 1 кг 32 грамм и 817 грамм "мефедрона".

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