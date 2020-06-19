Антикор ищет в соцсетях и WhatsApp граждан, обещающих за деньги положительные оценки за ЕНТ

Единое национальное тестирование в Казахстане начинается с 21 июня.

Агентство по противодействию коррупции РК предупреждает родителей об ответственности за коррупцию перед ЕНТ, сообщает zakon.kz.

С 21 июня по всей стране начинается одно из главных событий в жизни старшеклассников – единое национальное тестирование. Благодаря успешной сдаче этого теста будет определено дальнейшее обучение выпускников в вузах на платной основе либо получение желаемого государственного гранта.

В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста, приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, проектного офиса "Адалдық алаңы" и сотрудники Агентства по противодействию коррупции.

Основной целью данной группы будет мониторинг за чистотой проведения тестирования. В случае обнаружения каких-либо несоответствий либо нечестной сдачи теста, они обязаны будут сообщать об этом ответственным лицам.

Сейчас Антикоррупционная служба проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ.

В связи с этим Антикор призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

В случае, если граждане столкнулись с такими случаем, необходимо позвонить в антикоррупционный Call-center 1424.

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