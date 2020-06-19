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В Карагандской области усилили карантин

Будет приостановлена деятельность ТЦ, ТД. Исключение составят расположенные в них объекты реализующие в них продукты питания и медицинские изделия.

Фото : forbes.kz19 июня 2020, 20:57

В Караганде и Карагандинской области ввели дополнительные меры по усилению режима карантина 20 и 21 июня 2020 года, сообщает zakon.kz.

Заместитель главного санитарного врача Карагандинской области Юрий Залыгин рассмотрев материалы об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции в Казахстане, в том числе на территории области постановил:

Продолжить режим карантина на территории Карагандинской области с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения.

Акимам городов и районов, субъектам предпринимательства Карагандинской области 20 и 21 июня 2020 года поручается приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквопарков.

Будет приостановлена деятельность ТЦ, ТД. Исключение составят расположенные в них объекты реализующие в них продукты питания и медицинские изделия.

Будут закрыты въезды в туристические зоны и дома отдыха.

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