Банк Англии извинился за причастность к работорговле в прошлом

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Банк Англии извинился за связь с рабством некоторых своих представителей в прошлом, сообщает zakon.kz.

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Как организация, Банк Англии никогда напрямую не был замешан в работорговле, но в курсе непростительных связей бывших управляющих и директоров и извиняется за них, - говорится в сообщении регулятора.

Заявление Банка Англии было сделано на фоне роста в Великобритании и ряде других стран акций против расизма после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!