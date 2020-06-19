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Банк Англии извинился за причастность к работорговле в прошлом

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Фото : Википедия19 июня 2020, 21:24

Банк Англии извинился за связь с рабством некоторых своих представителей в прошлом, сообщает zakon.kz.

В банке приступили к пересмотру коллекции изображений своих бывших управляющих и директоров. Портреты тех из них, кто занимался работорговлей, больше не будут выставляться в учреждении.

Как организация, Банк Англии никогда напрямую не был замешан в работорговле, но в курсе непростительных связей бывших управляющих и директоров и извиняется за них, - говорится в сообщении регулятора.

Заявление Банка Англии было сделано на фоне роста в Великобритании и ряде других стран акций против расизма после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.


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