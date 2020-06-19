Выявлено завышение сметы на ремонт автодорог на 12,5 млрд тенге

На проблемные участки организовано свыше 410 совместных выездов.

В ходе общественного контроля установлено более 800 нарушений и внесены соответствующие представления в "КазАвтоЖол" и акиматы, сообщает zakon.kz.

Ровно год назад Агентством по противодействию коррупции совместно с Национальным центром качества дорожных активов был запущен проектный офис "Сапалы жол – Адалдық алаңы", основной целью которого является устранение коррупции в сфере автомобильных дорог и повышение их качества.

В рамках проектного офиса был осуществлен общественный контроль при проведении строительно-ремонтных работ, в ходе которого организовано свыше 410 совместных выездов на проблемные участки автомобильных дорог.

В результате совместных действий сотрудников территориальных департаментов Агентства, работников Центра и представителей общественности установлено более 800 нарушений и внесены соответствующие представления в "КазАвтоЖол" и акиматы, 80% которых уже устранены.

В рамках экспертизы качества предотвращено использование некачественных материалов в ходе строительно-ремонтных работ на автомобильных дорогах на сумму более 860 млн тг.

Кроме того, с момента запуска проектного офиса проведена экспертиза сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 135 млрд тг, по результатам которой выявлены и исключены факты завышения сметы на 12,5 млрд тг.

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