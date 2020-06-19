Хакеры рассылали вирус от имени Елжана Биртанова

На сегодняшний день источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы и новых аналогичных рассылок с указанного адреса не зафиксировано.

С помощью метода email-спуфинг (подмена адреса), злоумышленники рассылали вирус, сообщает zakon.kz.

Информацию опубликовали на сайте службы реагирования. В KZ-CERT поступило обращение о зафиксированной вредоносной фишинговой рассылке с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz с темой письма – "кововид-19 қорғаныс құралдарын тегін тарату (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі)".

В ходе анализа эксперты Службы KZ-CERT выяснили, что данная рассылка осуществлялась с применением методов email-спуфинга (подмены), в результате которого подделывался реальный электронный адрес отправителя. Проверка активности рассылки позволила выявить два скомпрометированных почтовых сервера в казахстанском сегменте Интернет, с которых активно осуществлялась рассылка с подменой реального адреса отправителя на Birtanov.e@dsm.gov.kz.

Также на едином шлюзе электронной почты с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz обнаружена рассылка писем в адрес 206 адресатов государственных органов РК, которые были успешно заблокированы и до конечных пользователей не доставлены. Данная вирусная рассылка в основном была нацелена на государственные органы РК, компании квазигосударственного, частного, а также банковского сектора.

Осуществленный Службой KZ-CERT анализ файла, находившегося в письме в виде безобидной презентации, был идентифицирован как вредоносное программное обеспечение. Стоит отметить, что вредоносное вложение относится к типу вирусов-стиллеров. Особенностью данного ВПО является то, что оно получает доступ к некоторым системным ресурсам компьютера жертвы, что позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным пользователя с дальнейшей отправкой на командный сервер злоумышленников.

На сегодняшний день источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы и новых аналогичных рассылок с указанного адреса не зафиксировано. Владельцам скомпрометированных серверов даны рекомендации по устранению и недопущению компрометации в будущем.

Всем казахстанским пользователям настоятельно рекомендуется соблюдать правила кибергигиены для сохранения безопасности своих личных данных.

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