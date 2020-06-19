В Казахстане зарегистрировано сразу 8 смертей от КВИ

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 113 случаев с летальным исходом.

В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Туркестанская область

Женщина 1950 года рождения,

Женщина 1958 года рождения,

Мужчина 1962 года рождения.

город Шымкент

Женщина 1962 года рождения.

город Нур-Султан

Женщина 1954 года рождения,

Женщина 1958 года рождения,

Мужчина 1950 года рождения,

Женщина 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 113 случаев с летальным исходом.

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