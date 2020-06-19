В Казахстане зарегистрировано сразу 8 смертей от КВИ
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 113 случаев с летальным исходом.
Фото : RBD Noticias19 июня 2020, 21:58
В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Туркестанская область
Женщина 1950 года рождения,
Женщина 1958 года рождения,
Мужчина 1962 года рождения.
город Шымкент
Женщина 1962 года рождения.
город Нур-Султан
Женщина 1954 года рождения,
Женщина 1958 года рождения,
Мужчина 1950 года рождения,
Женщина 1952 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 113 случаев с летальным исходом.
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