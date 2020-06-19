Вспышку пневмонии в Актобе объясняют коронавирусом

Вызовов скорой стало больше в два раза. В сутки на "103" поступает почти до 2000 звонков.

За два дня почти 200 актюбинцев заболели пневмонией. Люди поступают в тяжелом состоянии. У врачей из-за наплыва пациентов не выдерживают нервы. Некоторые отказываются выходить на работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Число больных увеличилось в шесть раз. 8 человек уже умерли. Двухсторонняя пневмония поражает и взрослых, и детей, и даже самих медиков.

Врачи просят актюбинцев быть крайне осторожными. Вполне вероятно, что вспышку пневмонии спровоцировал злополучный коронавирус. Резкий всплеск начался на этой неделе. В стационарах уже не хватает коек.

Да, в коридорах лежат, потому что свободные койки на данный момент есть только в ж/д больнице. В прошедшую ночь работало только четыре врача и один представитель областного управления здравоохранения вместо 20 врачей. Их должно было быть в эту ночь семь человек. Два человека пришли, увидев работу, отказались. Я им лично звонила. На что они сказали, что у них тоже неполадки со здоровьем, что они в группе риска, - говорит и. о. руководителя управления здравоохранения Светлана Есенаманова.

В поликлиниках Актобе срочно открывают дневные стационары для больных средней тяжести. А родильные дома оборудуют под тяжелых пациентов. Врачей пугает, что нынешняя пневмония развивается крайне стремительно. Всего за несколько дней у человека поражаются оба легких. При этом анализы на коронавирус отрицательные.

На снимках изменения легких выраженные, да. Специалисты в этом отношении работают. Может быть, связано с вирусом. Коронавирус я не могу утверждать. Вот, сколько у нас лежат в АМЦ с пневмониями, получают лечение, они крайне тяжелые. Даже среди них COVID подтверждается. Ну, может быть, – у двух-трех, пяти, - продолжает Светлана Есенаманова.

Вызовов скорой стало больше в два раза. В сутки на "103" поступает почти до 2000 звонков. На этом фоне увеличились и жалобы. Актюбинцы не могут дозвониться либо дождаться приезда бригад.

Что касается COVID-19, в регионе продолжают фиксировать новые случаи: за сутки 27 заболевших, прирост – почти 5%. А тут еще выяснилось, что управление здравоохранения неожиданно осталось без руководителя. У 46-летнего Асета Калиева закончился срок службы на этой должности. Главным врачом области он проработал шесть лет. Больше, говорят, нельзя. Кто теперь возглавит актюбинский облздрав, пока неизвестно.

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