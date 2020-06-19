Еще 216 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране выздоровели – 10411 человек от COVID-19.
Фото : Jewish Telegraphic Agency19 июня 2020, 22:49
По состоянию на 19 июня в Казахстане еще 216 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 62,
в городе Алматы - 15,
в городе Шымкент - 3,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 12,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Атырауской области - 10,
в Западно-Казахстанской области - 35,
в Костанайской области - 1,
в Туркестанской области - 6,
в Кызылординской области - 6,
в Алматинской области - 18,
в Жамбылской области - 8,
в Карагандинской области - 36,
в Мангыстауской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 10411 человек от COVID-19, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19
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