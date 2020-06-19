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Еще 216 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране выздоровели – 10411 человек от COVID-19.

Фото : Jewish Telegraphic Agency19 июня 2020, 22:49

По состоянию на 19 июня в Казахстане еще 216 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 62,

в городе Алматы - 15,

в городе Шымкент - 3,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 12,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Атырауской области - 10,

в Западно-Казахстанской области - 35,

в Костанайской области - 1,

в Туркестанской области - 6,

в Кызылординской области - 6,

в Алматинской области - 18,

в Жамбылской области - 8,

в Карагандинской области - 36,

в Мангыстауской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 10411 человек от COVID-19, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19

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