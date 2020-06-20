В работе WhatsApp случился крупный сбой
Сбой затронул преимущественно страны Европы и Южной Америки, а также США, Мексику и Индию.
Фото : xakep.ru20 июня 2020, 00:41
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, сообщает zakon.kz.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов чаще всего (78%) пользователи жалуются на отсутствие подключение к серверу. 16% не могут авторизоваться, 5% — зайти на сайт мессенджера.
Судя по карте Downdetector, сбой затронул преимущественно страны Европы и Южной Америки, а также США, Мексику и Индию.
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