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Площадь, носящую имя работорговца, переименуют, дав имя чернокожего футболиста

Соответствующую петицию поддержали более пятисот человек.

Фото : Plymouth Live20 июня 2020, 01:13

В британском городе Плимут переименуют площадь, носящую имя работорговца на имя чернокожего футболиста, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, площадь переименуют в честь чернокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901−1988), которому было отказано в праве выступать за сборную Англии в связи с расовыми предубеждениями.

Соответствующую петицию поддержали более пятисот человек. Лидер городского совета Плимута Тюдор Эванс отметил, как передает издание, что речь не идет о попытке "переписать историю". Он уверяет, что никто не собирается забывать сэра Хокинса. Он, как и раньше, останется в национальной истории как одна из значимых фигур.


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