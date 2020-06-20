Площадь, носящую имя работорговца, переименуют, дав имя чернокожего футболиста

Соответствующую петицию поддержали более пятисот человек.

В британском городе Плимут переименуют площадь, носящую имя работорговца на имя чернокожего футболиста, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, площадь переименуют в честь чернокожего футболиста клуба "Плимут Аргайл" Джека Лесли (1901−1988), которому было отказано в праве выступать за сборную Англии в связи с расовыми предубеждениями.

Соответствующую петицию поддержали более пятисот человек. Лидер городского совета Плимута Тюдор Эванс отметил, как передает издание, что речь не идет о попытке "переписать историю". Он уверяет, что никто не собирается забывать сэра Хокинса. Он, как и раньше, останется в национальной истории как одна из значимых фигур.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!