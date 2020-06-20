Кадыров одобрил действия чеченцев в Дижоне

По словам Кадырова, столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как "зло не имеет национальности".

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с беспорядками во французском Дижоне, после которых были задержаны несколько членов чеченской диаспоры, сообщает zakon.kz.

Заявление опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, уроженцы Чечни защищали в конфликте своего земляка. Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки.

Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев, - отметил он.

По словам Кадырова, столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как "зло не имеет национальности".

Глава региона добавил, что в Чечне удалось победить наркоманию, и призвал всех руководителей общин заняться воспитанием тех, кто распространяет запрещенные вещества.

"Наркотики - зло, с которым надо вести беспощадную борьбу", - заключил он.

Столкновения начались в конце прошлой недели. Группа выходцев из Чечни, вооруженных битами и ножами, напала на бар Le Black Pearl.



Ранее разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором утверждается, что в стране наблюдается все более опасная деятельность представителей чеченской общины. Содержание служебного доклада, распространенного во вторник, стало известно газете "Паризьен". Документ был опубликован после длившихся три дня столкновений между проживающими в Дижоне выходцами из Северной Африки и группой выходцев из Чечни.

19 июня французская полиция начала спецоперацию.

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