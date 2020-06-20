Twitter отметил очередной пост Трампа как фейк

Президент США поделился версией видео, которую, по заявлениям многих журналистов, перемонтировали и подделали с ложным заголовком CNN, объяснили в соцсети.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео телеканала CNN с детьми, указав, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Соцсеть отметила пост как “манипулирование фактами”, передает zakon.kzzakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

На видео ребенок со светлой кожей догоняет темнокожего ребенка. При этом на экране рядом с логотипом канала якобы стоит заголовок: "Срочные новости: Испуганный малыш убегает от расистского ребенка".

Далее в ролике изображено, как все было на самом деле – дети обнимаются и бегут наперегонки. В конце видео появляется надпись "Америка – это не проблема. Проблема – это фейковые новости".

Соцсеть обозначила сообщение как "манипулирование фактами". В объяснении Twitter говорится, что CNN сделал репортаж о популярном в соцсети видео дружбы двух малышей в сентябре 2019 года. Президент поделился версией видео, которую, по заявлениям многих журналистов, перемонтировали и подделали с ложным заголовком телеканала.

В CNN отреагировали на ситуацию, сообщив, что использовали это видео в 2019 году, когда выпускали сюжет о дружбе двух мальчиков.

Мы продолжаем работать с фактами, и призываем вас делать так же, – отметил телеканал, обращаясь к Трампу.

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