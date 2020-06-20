Илон Маск продал дом за $29 млн

Особняк в Лос-Анджелесе был выставлен на продажу еще в мае этого года за 30 миллионов долларов.

Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск продал один из своих домов, расположенных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), за $29 миллионов, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что Маск приобрел этот дом в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса. Он заплатил за него 17 миллионов долларов.

Как уточнила газета, в этом же районе Лос-Анджелеса расположены еще пять объектов недвижимости, принадлежащие бизнесмену.

Издание также напомнило, в начале мая Маск обещал распродать почти все имущество, в первую очередь недвижимое. Он объяснил данное решение желанием упростить себе жизнь и хранить лишь то, что вызывает у него сентиментальные чувства.

По последним оценкам Forbes, состояние Маска составляет 42,4 миллиарда долларов. Он занимает 31-е место в списке самых богатых людей мира.

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