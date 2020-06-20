США не планируют возобновлять сообщение с Европой

Ограничения на поездки в ЕС сыграли важную роль в спасении американских жизней на фоне распространения коронавируса, заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп пока не намерен отменять запрет на пассажирское сообщение со странами Европейского Союза, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Белого дома.

Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти три миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней, - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Она также подчеркнула, что Трамп "постоянно следит за данными, и сейчас нет планов отмены ограничений".

12 марта Трамп запретил въезд в США из всех стран Европы, кроме Великобритании.

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