В КНДР начали печатать пропагандистские листовки для распространения в Южной Корее

Cтуденты университетов готовятся распространять их, "как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

Власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Издательские учреждения печатают листовки, которые нанесут беспорядочные удары по южнокорейским властям, игравшим с надеждами и ожиданиями наших соотечественников, заложенными в межкорейское соглашение [о разрядке военной напряженности в приграничных районах]. Разозленные люди по всей стране активно готовятся к массовому распространению листовок, чтобы осыпать ими тех в Южной Корее, кто лишен даже элементарной морали, - значится в сообщении.

В публикации также подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!