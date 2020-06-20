За сутки в Казахстане выявили 428 зараженных COVID-19

Темп прироста составил - 2,6% среди симптомных носителей.

На 19 июня в Казахстане зарегистрированы 428 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Темп прироста составил - 2,6% среди симптомных носителей, - передает МВК по нераспространению COVID-19.

Заболевания зафиксированы в следующих регионах:

Северо-Казахстанская область - 26 (17,8%),

Восточно-Казахстанская область - 34 (10, 2%),

Акмолинская область - 22 (8,4%),

Костанайская область - 20 (7,8 %),

Туркестанская область - 36 (6,9%),

Карагандинская область - 60 (3,5%),

Жамбылская область - 19 (3,4%),

город Нур-Султан - 79 (2,5 %),

Западно-Казахстанская область - 26 (2,4%),

Мангыстауская область - 10 (2,4%),

Алматинская область - 11 (2,0%),

город Шымкент - 23 (1,9%),

Кызылординская область - 7 (1,3%),

город Алматы - 34(1,0%),

Атырауская область - 7 (0,5 %),

Актюбинская область - 2 (0,3%)

Всего в стране подтверждено 16779 случаев, из них:

в городе Алматы - 3292,

в городе Нур-Султан - 3192,

в Карагандинской области - 1778,

в Атырауской области - 1386,

️ в городе Шымкент - 1245,

в Западно-Казахстанской области - 1095,

в Актюбинской области - 590,

в Жамбылской области - 572,

в Алматинской области - 565,

в Туркестанской области - 555,

в Кызылординской области - 540,

в Павлодарской области - 449,

в Мангыстауской области -419,

в Восточно-Казахстанской области - 367,

в Акмолинской области - 284,

в Костанайской области - 278,

в Северо-Казахстанской области - 172.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!