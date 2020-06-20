За сутки в Казахстане выявили 428 зараженных COVID-19
Темп прироста составил - 2,6% среди симптомных носителей.
На 19 июня в Казахстане зарегистрированы 428 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Темп прироста составил - 2,6% среди симптомных носителей, - передает МВК по нераспространению COVID-19.
Заболевания зафиксированы в следующих регионах:
Северо-Казахстанская область - 26 (17,8%),
Восточно-Казахстанская область - 34 (10, 2%),
Акмолинская область - 22 (8,4%),
Костанайская область - 20 (7,8 %),
Туркестанская область - 36 (6,9%),
Карагандинская область - 60 (3,5%),
Жамбылская область - 19 (3,4%),
город Нур-Султан - 79 (2,5 %),
Западно-Казахстанская область - 26 (2,4%),
Мангыстауская область - 10 (2,4%),
Алматинская область - 11 (2,0%),
город Шымкент - 23 (1,9%),
Кызылординская область - 7 (1,3%),
город Алматы - 34(1,0%),
Атырауская область - 7 (0,5 %),
Актюбинская область - 2 (0,3%)
Всего в стране подтверждено 16779 случаев, из них:
в городе Алматы - 3292,
в городе Нур-Султан - 3192,
в Карагандинской области - 1778,
в Атырауской области - 1386,
️ в городе Шымкент - 1245,
в Западно-Казахстанской области - 1095,
в Актюбинской области - 590,
в Жамбылской области - 572,
в Алматинской области - 565,
в Туркестанской области - 555,
в Кызылординской области - 540,
в Павлодарской области - 449,
в Мангыстауской области -419,
в Восточно-Казахстанской области - 367,
в Акмолинской области - 284,
в Костанайской области - 278,
в Северо-Казахстанской области - 172.
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