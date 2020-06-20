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В Казахстане зарегистрировали 620 бессимптомных носителей коронавируса

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : unsplash.com20 июня 2020, 08:21

В Казахстане за 19 июня зарегистрировано 620 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:

Акмолинская область - 28,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 26,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 34,

Западно-Казахстанская область - 67,

Кызылординская область - 9,

Карагандинская область - 115,

Костанайская область - 32,

Мангыстауская область - 16,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 27,

Павлодарская область - 19

город Нур-Султан - 46,

город Алматы - 44,

город Шымкент – 44.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 176,

Актюбинская область - 277,

Алматинская область - 564,

Атырауская область - 847,

Восточно-Казахстанская область - 265,

Жамбылская область - 180,

Западно-Казахстанская область - 539,

Кызылординская область - 209,

Карагандинская область - 1252,

Костанайская область - 136,

Мангыстауская область - 258,

Северо-Казахстанская область - 188,

Туркестанская область - 383,

Павлодарская область - 91,

город Нур-Султан - 985,

город Алматы - 1084,

город Шымкент - 795.


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