В Казахстане зарегистрировали 620 бессимптомных носителей коронавируса
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 19 июня зарегистрировано 620 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:
Акмолинская область - 28,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 26,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 67,
Кызылординская область - 9,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 32,
Мангыстауская область - 16,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 27,
Павлодарская область - 19
город Нур-Султан - 46,
город Алматы - 44,
город Шымкент – 44.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:
Акмолинская область – 176,
Актюбинская область - 277,
Алматинская область - 564,
Атырауская область - 847,
Восточно-Казахстанская область - 265,
Жамбылская область - 180,
Западно-Казахстанская область - 539,
Кызылординская область - 209,
Карагандинская область - 1252,
Костанайская область - 136,
Мангыстауская область - 258,
Северо-Казахстанская область - 188,
Туркестанская область - 383,
Павлодарская область - 91,
город Нур-Султан - 985,
город Алматы - 1084,
город Шымкент - 795.
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