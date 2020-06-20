В Казахстане зарегистрировали 620 бессимптомных носителей коронавируса

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : unsplash.com

В Казахстане за 19 июня зарегистрировано 620 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz. Заболевшие зафиксированы в следующих регионах: Акмолинская область - 28, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 59, Атырауская область - 26, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 34, Западно-Казахстанская область - 67, Кызылординская область - 9, Карагандинская область - 115, Костанайская область - 32, Мангыстауская область - 16, Северо-Казахстанская область - 19, Туркестанская область - 27, Павлодарская область - 19 город Нур-Султан - 46, город Алматы - 44, город Шымкент – 44. Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8229 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19: Акмолинская область – 176, Актюбинская область - 277, Алматинская область - 564, Атырауская область - 847, Восточно-Казахстанская область - 265, Жамбылская область - 180, Западно-Казахстанская область - 539, Кызылординская область - 209, Карагандинская область - 1252, Костанайская область - 136, Мангыстауская область - 258, Северо-Казахстанская область - 188, Туркестанская область - 383, Павлодарская область - 91, город Нур-Султан - 985, город Алматы - 1084, город Шымкент - 795.

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