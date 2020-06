Болтон заявил, что Трамп обещал Ким Чен Ыну подумать над отменой санкций ООН

Экс-помощник американского лидера также сообщил, что президент во время переговоров с лидером КНДР заявил о готовности сократить и даже прекратить совместные с Республикой Корея военные учения.

Президент США Дональд Трамп говорил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время встречи в Сингапуре в 2018 году, что он открыт для отмены введенных ООН санкций против КНДР и готов подумать над этим, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая пока не опубликована.

Ким Чен Ын сказал Трампу, что он рад согласию обеих сторон следовать подходу "действие в обмен на действие", согласно которому после денуклеаризации КНДР США пойдут на разного рода уступки. Северокорейский лидер спросил главу Белого дома, будет ли отмена введенных ООН санкций следующим шагом, Трамп подчеркнул, что "он открыт для этого и хочет подумать над этим". "Поэтому Ким ушел с оптимистичными ожиданиями", - отметил Болтон.

Экс-помощник также сообщил, что президент во время переговоров с лидером КНДР заявил о готовности сократить и даже прекратить совместные с Республикой Корея военные учения. В книге подчеркивается, что Трамп перед этим заявлением ни с кем не консультировался. Болтон также отметил, что Трамп был готов "любой ценой" провести саммит с Ким Чен Ыном, который, по мнению главы администрации США, был бы "великолепным зрелищем".

Перед вторым саммитом в Ханое в феврале 2019 года Трамп рассматривал два варианта итогов встречи: "крупная сделка" или ранний отъезд. Бывший помощник президента подчеркивает, что первое исключалось, так как Ким Чен Ын не принял стратегического решения отказаться от ядерного оружия. Саммит закончился безрезультатно, и Трамп был готов к этому, говорится в мемуарах. При этом Болтон подчеркивает, что обе стороны были близки к сделке, но Ким Чен Ын ничего не мог предложить кроме ликвидации ядерного центра Йонбён. Американский лидер попросил его взять дополнительные обязательства, но председатель Госсовета КНДР отказался, после чего саммит завершился.

Проведение короткой встречи глав двух государств в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года было целиком идеей Трампа, отмечается в мемуарах. Причиной этому стало отсутствие основной повестки переговоров и максимальное освещение прессой.

