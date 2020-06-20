Парки, скверы закрыты в Алматы. Полиция переведена на усиленный режим

Очень важно, чтобы каждый осознавал серьезность угрозы пандемии.

Фото : пресс-служба

Полиция Алматы усилила патрулирование общественных мест, сообщает zakon.kz. Департамент полиции Алматы напоминает об ограничительных мерах в период выходных дней. Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, округу торгово-развлекательных центров и др. Они закрыты. Вместе с тем, активизировали разъяснительную работу с населением. Очень важно, чтобы каждый осознавал серьезность угрозы пандемии, масштабы ее распространения и свою ответственность в противодействии коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендуем строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции, - резюмировал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

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