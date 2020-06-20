Лукашенко не хочет действовать демократично, так как боится потерять страну

На фоне акций протеста белорусский лидер подчеркнул, что его толкают к силовому разрешению ситуации.

На фоне проходящих в Беларуси акций в поддержку оппозиционных претендентов на пост главы государства президент страны Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут", передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси, − заявил он на совещании в Минске в пятницу, 19 июня.

Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации, − добавил президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что он "всю свою жизнь положил на создание этого независимого, суверенного государства" и никому не позволит "сломать эту страну".

По мнению президента Беларуси, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, − "заблудшие" и не понимают, что их используют.

Глава государства обратился к этим людям, чтобы они поняли его позицию: "Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому".

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