Подсудимый об убийстве полицейского: Это произошло случайно

А у суда прошу дать мне возможность хоть когда-нибудь выйти, помогать детям - Прокуратов.

19 июня в Специализированном межрайонном суде Костаная прошли прения по делу об убийстве сержанта Дархана Базарбаева, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Tobolinfo.kz, по материалам дела, в ночь с 18 на 19 января этого года Прокуратов зарезал полицейского, выехавшего на вызов с напарником. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что между подсудимым Михаилом Прокуратовым и супругом его сестры Алексеем Золоторенко произошла драка.

Затем Прокуратов немного успокоился и пошел к себе (они проживали в доме на двух хозяев). Золоторенко пошел за ним и держал дверь, чтобы тот не вышел. Сестра Прокуратова вызвала полицию. Сержант Базарбаев первым открыл дверь и получил смертельный удар ножом в грудь. Стоявший за ним напарник обезвредил Прокуратова с помощью газового баллончика.

В ходе судебного разбирательства подсудимый утверждал, что не знал о том, что приехали полицейские. Сегодня в последнем слове он еще раз это подчеркнул.

Если бы я знал, что приехала полиция, то вышел бы и все объяснил. Или, что скорее всего, наоборот закрылся бы и не выходил вообще, потому что у меня было разбито лицо, — сказал Прокуратов.

Весь судебный процесс проходил в режиме онлайн, и Прокуратов все время был в маске. Сегодня же подсудимый открыл лицо, чтобы извиниться перед родственниками убитого.

Я признаю вину и очень сожалею, — начал он. — Мне сказали, что он был хорошим человеком. Это произошло случайно. Хочу попросить прощения у его отца Серика. Я принес вам огромное горе. Очень хотел бы лично попросить прощения и встать на колени. Знаю, что у Дархана остался маленький сын и жена. А у суда прошу дать мне возможность хоть когда-нибудь выйти, помогать детям, — завершил подсудимый.

Сторона защиты просила переквалифицировать статью с убийства полицейского на убийство.

Подсудимый совершил противоправное умышленное убийство полицейского, находящегося при исполнении. В связи с этим просим суд назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии максимальной безопасности, — сказал прокурор.

Также сторона обвинения отметила необходимость принудительного амбулаторного лечения подсудимого от алкоголизма.

Оглашение приговора по делу состоится 22 июня.

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