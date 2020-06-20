США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

В 2010 году Россия и США заключили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Соединенные Штаты пригласили Китай присоединиться к совместным с Россией переговорам, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.

19 июня Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что полностью согласен по этому вопросу с главой МИД Литвы. Эта страна, по его словам, является "сильным союзником НАТО и другом США".

Ранее в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.

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