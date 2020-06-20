25 июня планируется авиарейс из Нур-Султана в Москву

Прибывших ждет 14-дневная изоляция.

Посольством России в Казахстане и Посольством Казахстана в России на 25 июня прорабатывается организация специального коммерческого рейса по маршруту Нур-Султан–Москва, сообщает zakon.kz.

В связи с этим желающих вылететь в Россию просят не позднее 17:00 часов (по времени Нур-Султана) 22 июня направить по электронной почте rusconsulkz@mail.ru свои полные данные (строго в указанном порядке):

– фамилия, имя, отчество;

– дата рождения (дд.мм.гггг);

– номер и реквизиты паспорта (для несовершеннолетних детей до 14 лет свидетельство о рождении при отсутствии загранпаспорта);

– контактные телефоны;

информацию о наличии/отсутствии авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний (дата и номер рейса, наименование авиакомпании);

– цель пребывания в Казахстане;

– конечный пункт назначения в Российской Федерации после прибытия в Москву (город, улица, дом, строение/корпус, квартира);

– для иностранных граждан цель въезда в Россию, документы, подтверждающие право на въезд в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020.

Сообщаем, что на данный момент на территории РФ действует Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которое предписывает 14-дневную изоляцию для прибывающих в РФ.

Изоляция проходит либо по месту жительства (для жителей Москвы), либо в обсерваторе (одном из санаториев Подмосковья).

Самостоятельно пересесть на рейс в свой регион, прибыв в Москву, либо уехать из аэропорта в свой регион на личном транспорте вы не сможете.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!