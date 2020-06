Болтон уверяет, что Трамп испытывает неприязнь к Макрону

Американский лидер считает своими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона.

Президент США Дональд Трамп не ценит французского лидера Эммануэля Макрона считая, что он портит все, к чему прикасается, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то время как все, к чему прикасается Эммануэль Макрон, "превращается в дерьмо", - цитирует издание Болтона.

Книга Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть опубликована на следующей неделе.

