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Болтон уверяет, что Трамп испытывает неприязнь к Макрону

Американский лидер считает своими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона.

Фото : Getty Images20 июня 2020, 10:10

Президент США Дональд Трамп не ценит французского лидера Эммануэля Макрона считая, что он портит все, к чему прикасается, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то время как все, к чему прикасается Эммануэль Макрон, "превращается в дерьмо", - цитирует издание Болтона.

Книга Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна быть опубликована на следующей неделе.


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