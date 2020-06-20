Неделю разыскивали подростка в Караганде

Девушку нашли на автовокзале.

Пропавшая неделю назад девочка-подросток найдена на автовокзале в Караганде, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 13 июня в отдел полиции Балхаша обратилась 47-летняя жительница города.

Она сообщила, что 12 июня около 14.00 ее 16-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

19 июня в ходе розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Карагандинской области нашли девушку на автовокзале города Караганды, о чем было сообщено ее родительнице.

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