На космодроме Куру произошла утечка топлива

Было зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока Фрегат.

Во Французской Гвиане произошла утечка топлива на космодроме Куру, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Указано, что сейчас российские специалисты удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока Фрегат.

Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы, - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения Фрегата в Куру. Для устранения проблемы 6 июня туда прибыли специалисты из России. Они осмотрели Фрегат и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

Разгонный блок Фрегат предназначался для запуска на ракете-носителе Союз-СТ-А спутника ОАЭ FalconEye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен из-за другой проблемы с этим же разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.

В середине марта вследствие временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса запуск пришлось отложить до середины октября. Поэтому специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из Фрегата и в конце апреля возвратились в Россию.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет Союз. Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileoна нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока Фрегат.

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