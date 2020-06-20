Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На космодроме Куру произошла утечка топлива

Было зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока Фрегат.

Фото : Arianespace20 июня 2020, 10:56

Во Французской Гвиане произошла утечка топлива на космодроме Куру, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Указано, что сейчас российские специалисты удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока Фрегат.

Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы, - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения Фрегата в Куру. Для устранения проблемы 6 июня туда прибыли специалисты из России. Они осмотрели Фрегат и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

Разгонный блок Фрегат предназначался для запуска на ракете-носителе Союз-СТ-А спутника ОАЭ FalconEye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен из-за другой проблемы с этим же разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.

В середине марта вследствие временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса запуск пришлось отложить до середины октября. Поэтому специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из Фрегата и в конце апреля возвратились в Россию.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет Союз. Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileoна нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока Фрегат.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты