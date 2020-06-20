Семейный бизнес. Муж с женой воровали брендовую одежду в бутиках
Сумма ущерба устанавливается.
Фото : polisia.kz20 июня 2020, 11:03
Столичными полицейскими задержана семейная пара, подозреваемая в краже элитной одежды из бутиков торговых домов, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, в ходе расследования полицейские установили, что супружеская пара в дневное время заходила в бутики торгово-развлекательного центра, выбирала дорогую мужскую и женскую одежду.
В примерочной с помощью специального инструмента они убирали защитные устройства. Краденое имущество они продавали по заниженной цене в районе рынков, некоторые вещи надевали сами.
Сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время 29-летний мужчина и его 26-летняя супруга задержаны. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК “Кража”, проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
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