Мэр Бишкека заразился коронавирусом

Мэр находился дома дома с температурой на протяжении трех дней.

Фото : Республиканский штаб КР по борьбе с COVID-19

Мэр Бишкека Азиз Суракматов заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Суракматов находится в самоизоляции три дня, заболевание протекает в легкой форме — у мэра небольшая температура.

Сам глава города отметил, что чувствует себя неплохо, но результат последнего ПЦР-анализа вышел положительным. Поэтому он находится дома, медики контролируют его состояние.

Мэр работает дистанционно дома, городской и оперативный штабы работают в штатном режиме, все городские службы и акимиаты работают без перебоев.

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