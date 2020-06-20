Мэр Бишкека заразился коронавирусом
Мэр находился дома дома с температурой на протяжении трех дней.
Фото : Республиканский штаб КР по борьбе с COVID-1920 июня 2020, 11:08
Мэр Бишкека Азиз Суракматов заразился коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Суракматов находится в самоизоляции три дня, заболевание протекает в легкой форме — у мэра небольшая температура.
Сам глава города отметил, что чувствует себя неплохо, но результат последнего ПЦР-анализа вышел положительным. Поэтому он находится дома, медики контролируют его состояние.
Мэр работает дистанционно дома, городской и оперативный штабы работают в штатном режиме, все городские службы и акимиаты работают без перебоев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028359-384b347afe4c2a0098dd48d16741722b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...