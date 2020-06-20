Акмолинцы лишились жилья из-за удара молнии: 9 детей остались на улице

Пожарных ждали больше часа.

Удар молнии лишил крыши над головой две многодетные семьи. ЧП произошло в Акмолинской области, недалеко от столицы, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", жители поселка Кызылсуат рассказали, что после разряда крыша моментально загорелась.

Огонь удалось потушить лишь к утру. Но жильцы говорят, дом можно было спасти, если бы пожарные приехали раньше. По словам погорельцев, расчет ждали больше часа.

На улице все громыхало. Как вдруг в дом залетел светящийся шар. В этот момент отключилось электричество. Мы быстро разбудили детей и выбежали на улицу, - рассказывает Нургуль Уальдинова, жительница поселка Кызылсуат.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, в самом поселке пожарной части нет. А ближайшая - в столице, в 16 километрах. Выехали сразу, но добирались долго.

Первыми к месту вызова прибыли силы и средства из ПЧ-4 г. Нур-Султан, так как из города до поселка Кызылсуат составляет 16 км. А расстояние от пожарного поста села Кабанбай батыра до поселка составляет 36 км. Создание пожарных постов в каждом населенном пункте не представляется возможным, - отметил замруководителя ДЧС Акмолинской области.

В ДЧС отметили, что давно рекомендуют районным акиматам открывать пожарные посты в поселках - по одному сразу на несколько населенных пунктов.

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