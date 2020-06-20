Детский сад в Костанае закрыли на карантин

Проведена заключительная дезинфекция.

В Костанае коронавирусная инфекция выявлена у педагогов детского сада №69, сообщает zakon.kz.

По информации "Алау", данные лица являются бессимптомными носителями вируса COVID-19. Дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Силами филиала Центра национальной экспертизы проведена заключительная дезинфекция в очагах.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц. Близкие контакты будут взяты под наблюдение и обследованы в поликлиниках Костаная.

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