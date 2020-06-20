Не парковать авто: названы места проведения испытаний теплосетей в Алматы
Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
В Алматы с 22 июня до 10 июля горожанам рекомендуется воздержаться от парковки автомобилей во время испытания тепловых сетей. Работы будут проводиться с 3 до 7 часов, передает zakon.kz.
По информации inAlmaty.kz, ТОО "Алматинские тепловые сети" предупреждают о таких внештатных ситуациях, как выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия.
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: 87273780665 или 109, - сообщили в пресс-службе компании.
График проведения испытаний теплосетей:
22 июня
Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;
22-25 июня
Кассина – Бехтерева – Будённого – Жумабаева;
Орджоникидзе – Гёте – Кожедуба – Читинская.
23 июня
микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4;
микрорайон Кокмайса;
микрорайон Кулагер; улица Ратушного.
23-26 июня
Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;
Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
23 июня по 10 июля
Ахметова – Огарёва – Калмаржын – Закарпатская.
24 июня
Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;
Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова.
24-25 июня
Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;
Суюнбая – Илийский тракт и 13-военный городок.
25 июня
Карасай батыра – Тлендиева – Айманова – Жандосова.
25-26 июня
Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай – Шевченко – Досмухамедова.
26-29 июня
Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
29 июня
Карасай батыра – Чокина (бывшая Мирзояна) – Райымбека – Большая Алматинка.
29-30 июня
Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;
Толе би – Гайдара – Абая – Ашимова (микрорайон Калкаман).
30 июня
микрорайон Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
30 июня по 1 июля
Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
1 июля
Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина;
Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
1-2 июля
Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
Улугбека – Шаляпина – Саина – Садвакасова.
2 июля
Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова;
Жуалы – Сабденова – Жакыбаева – Таргап.
2-3 июля
Куанышбаева – Рыскулбекова – Навои – Саина;
Монке би – Фаризы Онгарсыновой – Момышулы – микрорайон Зердели.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
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