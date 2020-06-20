Не парковать авто: названы места проведения испытаний теплосетей в Алматы

Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

В Алматы с 22 июня до 10 июля горожанам рекомендуется воздержаться от парковки автомобилей во время испытания тепловых сетей. Работы будут проводиться с 3 до 7 часов, передает zakon.kz.

По информации inAlmaty.kz, ТОО "Алматинские тепловые сети" предупреждают о таких внештатных ситуациях, как выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: 87273780665 или 109, - сообщили в пресс-службе компании.

График проведения испытаний теплосетей:

22 июня

Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

22-25 июня

Кассина – Бехтерева – Будённого – Жумабаева;

Орджоникидзе – Гёте – Кожедуба – Читинская.

23 июня

микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4;

микрорайон Кокмайса;

микрорайон Кулагер; улица Ратушного.

23-26 июня

Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

23 июня по 10 июля

Ахметова – Огарёва – Калмаржын – Закарпатская.

24 июня

Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;

Рыскулова – Сейфуллина – Тихова – Жансугурова.

24-25 июня

Абылай хана – Богенбай батыра – Ауэзова – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;

Суюнбая – Илийский тракт и 13-военный городок.

25 июня

Карасай батыра – Тлендиева – Айманова – Жандосова.

25-26 июня

Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай – Шевченко – Досмухамедова.

26-29 июня

Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

29 июня

Карасай батыра – Чокина (бывшая Мирзояна) – Райымбека – Большая Алматинка.

29-30 июня

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя;

Толе би – Гайдара – Абая – Ашимова (микрорайон Калкаман).

30 июня

микрорайон Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

30 июня по 1 июля

Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

1 июля

Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина;

Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

1-2 июля

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Улугбека – Шаляпина – Саина – Садвакасова.

2 июля

Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова;

Жуалы – Сабденова – Жакыбаева – Таргап.

2-3 июля

Куанышбаева – Рыскулбекова – Навои – Саина;

Монке би – Фаризы Онгарсыновой – Момышулы – микрорайон Зердели.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

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