Озеро Шалкар закрыли в ЗКО
Также закрыты все детские дошкольные организации.
Фото : mgorod.kz20 июня 2020, 11:57
Люди не смогут купаться в озере до 30 июня, сообщает zakon.kz.
По информации портала "Мой ГОРОД", по постановлению главного государственного санитарного врача Теректинского района, в целях недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения была приостановлена деятельность всех детских дошкольных организаций в селе Подстепное.
Стоит отметить, что также для отдыхающих было закрыто озеро Шалкар, которое расположено вблизи села Сарыомир, с 17 по 30 июня.
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