Внешний долг Узбекистана превысил $25 млрд
В январе-марте госдолг сохранил тенденцию роста.
Фото : Pixabay20 июня 2020, 12:06
Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года вырос на 2,8% и составил $25,1 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Центробанк страны.
В январе-марте госдолг сохранил тенденцию роста.
Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов, - значится в сообщении регулятора.
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