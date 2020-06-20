Внешний долг Узбекистана превысил $25 млрд

В январе-марте госдолг сохранил тенденцию роста.

Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года вырос на 2,8% и составил $25,1 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Центробанк страны.

В январе-марте госдолг сохранил тенденцию роста.

Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов, - значится в сообщении регулятора.

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