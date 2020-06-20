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У берегов Японии обнаружили неизвестную подлодку

Министр обороны Японии приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации.

Фото : Pixabay20 июня 2020, 12:27

Силы самообороны Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима (префектуры Кагосима). После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ (префектуры Кагосима – ред.) за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад, - значится в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшим "министр (обороны Таро Коно – ред.) приказал сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации".


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