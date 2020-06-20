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188 медработников Алматы получили благодарственные письма

Наградами был отмечен каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных центров и других специализированных учреждений.

Фото : azattyq-ruhy.kz20 июня 2020, 13:01

188 благодарственных писем направил медработникам Алматы Ержан Бабакумаров, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поблагодарил медицинских сотрудников мегаполиса за внесенный вклад в развитие системы здравоохранения города и поздравил с предстоящим профессиональным праздником.

В честь Дня медицинского работника благодарственным письмом заместителя акима Алматы были отмечены 188 работников. Среди них специалисты из разных медицинских учреждений. Наградами был отмечен каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных центров и других специализированных учреждений. Сотрудники скорой помощи также получили благодарственные письма.

Следует отметить, что все отмеченные сотрудники непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, они оказывают высокоспециализированную медпомощь пациентам с диагнозом COVID-19.


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