188 медработников Алматы получили благодарственные письма
Наградами был отмечен каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных центров и других специализированных учреждений.
Фото : azattyq-ruhy.kz20 июня 2020, 13:01
188 благодарственных писем направил медработникам Алматы Ержан Бабакумаров, сообщает zakon.kz.
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поблагодарил медицинских сотрудников мегаполиса за внесенный вклад в развитие системы здравоохранения города и поздравил с предстоящим профессиональным праздником.
В честь Дня медицинского работника благодарственным письмом заместителя акима Алматы были отмечены 188 работников. Среди них специалисты из разных медицинских учреждений. Наградами был отмечен каждодневный вклад сотрудников городских больниц и поликлиник, реабилитационных центров и других специализированных учреждений. Сотрудники скорой помощи также получили благодарственные письма.
Следует отметить, что все отмеченные сотрудники непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом, они оказывают высокоспециализированную медпомощь пациентам с диагнозом COVID-19.
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