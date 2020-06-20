Какие объекты Медеуского района Алматы закрыты для посещения

На территории Медеуского района расположены 19 ТРЦ, ТЦ, ТД, 2 рынка, 17 супермаркетов, 31 фитнесс-центр, 2 крупных парка и 20 скверов.

В связи с решением городской Комиссии по недопущению распространения коронавируса в Алматы 20-21 июня проводится массовая дезинфекция. Заместитель акима Медеуского района города Алматы Берик Солтанбаев сообщил, какие объекты приостановили деятельность, передает zakon.kz.

В Медеуском районе сегодня и завтра будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, ТЦ, торговых домов, рынков, супермаркетов, фитнес-центров и стадионов. Парки, скверы, бульвары, набережные и другие общественные места также будут недоступны, - сообщил Берик Солтанбаев, отметив, что горный курорт Шымбулак, высокогорный каток Медеу, Кок-Тобе, Бутаковка также закрыты для посещения в этот период.

На территории Медеуского района расположены 19 ТРЦ, ТЦ, ТД, 2 рынка, 17 супермаркетов, 31 фитнесс-центр, 2 крупных парка и 20 скверов. На всех указанных объектах планируется провести дезинфекцию. Для обработки будут применяться препараты, относящиеся к 4-му классу малоопасных веществ безвредных для людей и животных. Дезинфекция объектов торговли будет осуществляться их собственниками.



Также 380 объектов общественного питания. Из них имеющие летние площадки – 118. Объектам общественного питания разрешено работать только навынос и на доставку, за исключением летних площадок с соблюдением социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических норм.

Кафе и рестораны, находящиеся в ТРЦ и имеющие отдельный вход, могут работать в штатном режиме.

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