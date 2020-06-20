Главврач показал работу столичной больницы

Врачи оказывают всем необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

В лечебных учреждениях столицы соблюдаются строжайшие санитарные требования, передает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт акимата Нур-Султана, главный врач городской многопрофильной больницы № 1 Марат Абдуов провел своеобразную видеоэкскурсию в провизорном стационаре и рассказал, как в данном медучреждении принимают пациентов.

Сегодня 20 июня, и я нахожусь в экстренном приемном покое, пост № 2, или так называемом провизорском посту, куда поступают пациенты с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию. Пост создан во избежание перекреста инфекции, – рассказал М. Абдуов.

Далее главврач последовал в регистратуру.

Здесь проводится регистрация, 3Н-сортировка, то есть определяется тяжесть состояния: если пациент "тяжелый" и нуждается в оказании экстренной медицинской помощи, он направляется либо в реанимацию, либо помощь оказывается на месте в палате интенсивной терапи", – продолжил он.

Следующим пунктом стало помещение изолятора.

Здесь производится забор мазков ПЦР на коронавирусную инфекцию, все анализы заносятся в электронную базу. Затем этот пациент госпитализируется в изолятор. Палаты у нас 3-4-местные, – сообщил врач городской больницы № 1.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городских больницах резко возросло число госпитализаций.

Врачи оказывают всем необходимую медицинскую помощь в полном объеме, – рассказали в больнице.

Как сообщалось, 20-21 июня в Нур-Султане приостановлена работа общественного транспорта и всех предприятий, за исключением объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, аптек и продмагазинов у дома (график работы – с 10 до 17 часов). Также закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей. В Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция. Работами охвачены места массового скопления людей, обеззараживание проводится как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин.

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