Головкин хочет провести бой в Казахстане
Единственный бой в Казахстане Головкин провел в декабре 2010 года.
Фото : dazn20 июня 2020, 13:57
Чемпион мира в двух весовых категориях Геннадий Головкин рассказал о желании провести бой в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Конечно, народ Казахстана заслуживает такого вечера у себя дома. Они должны получить возможность посмотреть вживую такое большое, грандиозное шоу на таком высоком уровне, на котором делают в США. Я считаю, что народ этого заслуживает. Это необходимо сделать, дать возможность насладиться таким шоу. Я бы сказал - "Конечно, да". От меня не много зависит в этом вопросе, но если выдастся такая возможность - с удовольствием сделаю это, - заявил Головкин.
Единственный бой в Казахстане Головкин провел в декабре 2010 года, когда в Нур-Султане нокаутировал колумбийца Нильсона Тапию в бою за титул WBA.
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