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Еще 128 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 10 539 человек от COVID-19.

Фото : Pixabay20 июня 2020, 14:25

По состоянию на 20 июня в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 58,
в городе Шымкент - 10,
в Карагандинской области - 10,
в Атырауской области - 23,
в Актюбинской области - 1,
в Павлодарской области - 24,
в Мангыстауской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 10 539 человек от COVID-19.


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