Еще 128 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 10 539 человек от COVID-19.

По состоянию на 20 июня в Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 58,

в городе Шымкент - 10,

в Карагандинской области - 10,

в Атырауской области - 23,

в Актюбинской области - 1,

в Павлодарской области - 24,

в Мангыстауской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 10 539 человек от COVID-19.

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