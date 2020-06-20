В Алматы отключат холодную воду
По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.
В некоторых районах города Алматы временно отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.
С 9 часов до 0:00 часов 22 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц:
- Сатпаева-Желтоксан-Абая-Масанчи
- Абая- Толеби-Чайковского-Наурызбай батыра;
- Абая Карасай батыра- Муратбаева- Абылай хана.
С 9 часов до 22 часов 23 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц:
- Сейфуллина- Радищева-Ногайбаева –Рыскулова;
- Рыскулова Жансугурова –Палладина-Сейфуллина
Как отметили в пресс-службе "Алматы Су", по заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.
Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по подключению новых сетей водоснабжения к магистральным водопроводам.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!