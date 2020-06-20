В Алматы отключат холодную воду

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

В некоторых районах города Алматы временно отключат холодную воду, сообщает zakon.kz.

С 9 часов до 0:00 часов 22 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц:

- Сатпаева-Желтоксан-Абая-Масанчи

- Абая- Толеби-Чайковского-Наурызбай батыра;

- Абая Карасай батыра- Муратбаева- Абылай хана.

С 9 часов до 22 часов 23 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц:

- Сейфуллина- Радищева-Ногайбаева –Рыскулова;

- Рыскулова Жансугурова –Палладина-Сейфуллина

Как отметили в пресс-службе "Алматы Су", по заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по подключению новых сетей водоснабжения к магистральным водопроводам.

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