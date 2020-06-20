Главный санврач Казахстана медикам: Горжусь вашей самоотверженностью

Я верю, что вместе мы победим распространение коронавирусной инфекции - Есмагамбетова.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова поздравила медицинских работников, сообщает zakon.kz.

Свое обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

Уважаемые коллеги, друзья! Сегодня для каждого сотрудника системы здравоохранения нашей страны особый день - мы празднуем наш профессиональный праздник. К сожалению, текущая ситуация в стране и мире вносит свои корректировки в нашу жизнь. Обычно в этот день, медики собираются коллективами, проводятся праздничные концерты и вручаются ведомственные награды, - отметила она.

Сегодня, мы, к сожалению, проводим этот день, также как и предыдущие месяцы - в непрерывной борьбе за здоровье наших сограждан, близких и родных.

Обращаясь в этот особый день с поздравлениями, я хочу склонить голову перед всеми медицинскими работниками, а в особенности перед сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы страны, кто в данный момент рискуя собственной жизнью работает в очагах распространения инфекции - местах, где вероятность заражения максимальна. Я прошу вас больше, чем кого-либо соблюдать меры личной предосторожности, ведь вы находитесь на передовой, не побоюсь этого слова, войны за благоденствие нашей страны. Как главный государственный санитарный врач нашей страны я горжусь вашей самоотверженностью, а как человек, гражданин нашей страны, желаю вам сил и здоровья! Я верю, что вместе мы победим распространение коронавирусной инфекции и вернемся к нормальной жизни в кругу наших семей, друзей и близких. Еще раз поздравляю с днем медицинского работника! - заключила Есмагамбетова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!