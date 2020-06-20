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Рахмон обратился к Елбасы: Желаю бодрости духа

Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.

Фото : googleusercontent.com20 июня 2020, 15:08

В адрес Первого Президента Казахстана продолжают поступать телеграммы, сообщает zakon.kz.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с большой обеспокоенностью воспринял новость о заболевании Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией.

Хотел бы выразить Вам слова всесторонней братской поддержки. Искренне желаю Вам скорейшего выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и благополучия. Прошу принять уверения в моем самом высоком к Вам уважении, - говорится в телеграмме.

Также экс-президент Хорватии Степан Месич выразил слова поддержки Первому Президенту Казахстана.

С сожалением и беспокойством воспринял весть о Вашем недуге. Примите мои искренние пожелания скорейшего полного выздоровления, силы и бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и жизненной энергии на долгие годы, - говорится в телеграмме.


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