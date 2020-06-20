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В США отпустили под залог второго обвиняемого по делу Флойда

Куэнг и двое его коллег - Томас Лейн и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда.

Фото : Pixabay20 июня 2020, 15:19

Второй из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден из тюрьмы под залог, сумма которого составила $750 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Экс-сотрудник полиции Александер Куэнг покинул тюрьму округа Хеннепин в пятницу вечером "под залог и в рамках условного освобождения". Куэнг и двое его коллег - Томас Лейн и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Все они были уволены из полиции и задержаны.

Ранее сообщалось, что суд освободил Томаса Лейна под залог в размере $1 млн.

Еще один экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.


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