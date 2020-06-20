Кульгинов: Вирус никуда не ушел

Сейчас главное своевременно разворачивать дополнительное количество койко-мест - аким.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что вирус никуда не ушел, сообщает zakon.kz.

По его словам, сейчас главное своевременно разворачивать дополнительное количество койко-мест и пополнять запасы медпрепаратов/оборудований.

На своей странице в Instagram, аким сообщил, что провел онлайн-встречу с главврачами городских и частных поликлиник/больниц, руководителями лабораторий и аптек. И вот, что будет предпринято.

Первое. Лаборатории уже с начала следующей недели увеличат мощность. К примеру, лаборатория Invivo увеличит количество тестов с 1 тыс до 2 тыс тестов в сутки. Олимп из-за перегруженности и необходимости обработки системы возобновит работу во вторник, также дополнительно увеличив мощность. Это касается и других лабораторий.

Второе. В тестовом режиме запускаем работу мобильных лабораторий. Это еще 1 тыс тестов в сутки. Обучили группы медработников, чтобы могли принимать ПЦР-тесты и обрабатывать результаты. Работу в данном направлении продолжим.

Третье. В понедельник дополнительно развернем 200 койко-мест. Под стационары также перепрофилируем и другие учреждения.

Четвертое. Подписали соглашение с республиканскими клиниками - НИИ травматологии и ортопедии, Национальный Научный медцентр, Green Clinic - о закреплении за каждой городской поликлиникой возможность проведения КТ. Это позволит на ранней стадии выявить пневмонию. Кроме того, также дополнительно закупим компьютерную томографию и аппараты ИВЛ.

Пятое. Если ранее в скорую помощь поступало обращений чуть более 1 тыс, то сейчас эта цифра доходит до 4 тыс. Это колоссальная нагрузка на скорую помощь и медработников. Колл-центр, открытый на базе станции скорой помощи, позволяет снизить часть нагрузки. Подобные колл-центры будут во всех поликлиниках - работа в данном направлении будет усилена.

Шестое. Продолжается практика использования телемедицины. Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье, и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

Седьмое. В аптеки своевременно должны завозиться необходимые медикаменты. Со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку всем участникам медсферы. С каждым готовы работать в ручном режиме.

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