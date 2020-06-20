В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют грозу, ветер и сильную жару.

"РГП Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и в Северо-Казахстанской областях, передает zakon.kz.

Днем 21 июня в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Сутки 21 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный ночью местами, днем порывы 15-20 м/с.

г. Петропавловск: днем 21 июня ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

21 июня в Акмолинской области днем местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Кокшетау: 21 июня ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 21 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северный местами 15-20 м/с.

21 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидаются пыльная буря, сильная жара 38 градусов.

г. Актау: вечером 21 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем 21 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, сильная жара 36 градусов.

г. Уральск: днем 21 июня ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с.

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